Sabbatella: Cristina es la líder más importante del campo popular

El presidente de Nuevo Encuentro,destacó a la figura deante su presencia en la Universidad Nacional del Oeste (UNO) para presentar su clase magistral "Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido", al destacar que la palabra de la ex jefa de Estado es vista como "alternativa al modelo de crueldad" dey que ella es "la representación de que otro camino es posible"., aseguró el ex titular del Enacom y Acumar.En ese sentido, Sabbatellla sostuvo que la ex presidenta es "la representación de que otro camino es posible" y definió que esa propuesta tiene que ver con que "se puede construir un país más igualitario, una Argentina de crecimiento con inclusión donde nadie quede a la intemperie”.Finalmente, el ex intendente de Morón señaló: "“Lo es, porque ya lo hizo, en los que fueron sin duda los años más felices de nuestra historia reciente. Y es desde la potencia de esa historia, de esa memoria social positiva y de su rol en el presente, que hoy sigue iluminando el futuro”.