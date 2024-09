Los rumores de que Macri quiere a Vidal de senadora en CABA generan más ríspidez en el PRO

De acuerdo a una nota de La Política Online, el ex presidente Mauricio Macri desató una ola de descontento dentro del PRO al intentar imponer a María Eugenia Vidal como candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2025. La propuesta de Macri incluye también al vocero libertario Manuel Adorni como primer candidato a diputado nacional, un movimiento que ha sido recibido con recelo por varios líderes del PRO. La propuesta sacrifica el primer lugar en la boleta bonaerense, que pasaría a ser encabezada por el libertario José Luis Espert, relegando a Diego Santilli al tercer puesto.

Según LPO, la movida de Macri generó un malestar considerable, especialmente entre aquellos que ven en esta estrategia una amenaza para sus propias aspiraciones. Santilli, quien había acordado previamente con Cristian Ritondo ser el candidato a gobernador y contar con el respaldo del ex jefe de bloque en la provincia, se ha visto afectado por este nuevo plan. Según fuentes cercanas a Santilli, él no está dispuesto a aceptar un tercer lugar en la boleta: "Diego tiene un proyecto por la gobernación y no le sirve ir tercero ni le interesa especialmente ser diputado."Por otro lado, el protagonismo de Santilli en el ámbito libertario causa fricciones dentro del PRO. El diputado ha declarado que su estrategia de mostrar apoyo tanto al PRO como a los libertarios ha sido una medida calculada para ganar aceptación en ambas facciones. Sin embargo, esta actitud ha sido criticada por algunos de sus compañeros, que consideran que su postura es una forma de "sobreactuar" para mantener su popularidad.Además de los conflictos internos generados por el plan de Macri, los dirigentes del PRO han señalado que el ex presidente ha mostrado un comportamiento "susceptible" y ha sido incapaz de concretar acuerdos con el gobierno actual. Se le acusa de exigir más de lo que se le ofrece y de priorizar los intereses de su círculo cercano, como los de los ex funcionarios Dietrich e Iguacel, en detrimento de las negociaciones políticas más amplias.