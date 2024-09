Milei: Hoy venimos a ponerle un cepo al Estado

El presidente Javier Milei presentó ante el Congreso el Presupuesto Nacional para el año 2025, que ha sido descrito por él mismo como “el más radical de la historia”. En su discurso, Milei dejó claro que su propuesta tiene como objetivo principal “ponerle un cepo al Estado” para garantizar un equilibrio fiscal sin importar las condiciones internacionales. El presidente afirmó: “Vinimos a presentar un presupuesto no solo distinto, sino el más radical de la historia. Como los políticos no entienden la restricción presupuestaria, los políticos generan déficit y piden deudas, pero el default no es sinocuo.”

Milei se dirigió a los presentes con una firme declaración de intenciones: “En su exposición, subrayó que el presupuesto está diseñado para asegurar la estabilidad fiscal y evitar los déficits que, según él, han sido una constante en la administración anterior. También hizo hincapié en su visión económica, afirmando quese vanaglorió.El acto de presentación no estuvo exento de críticas. Algunos legisladores opositores se ausentaron del Congreso y criticaron la presentación, calificándola como “un show” y cuestionando la seriedad del proceso. La ausencia de varios opositores y el tono confrontativo del presidente en su discurso reflejan las tensiones políticas que giran en torno a la propuesta de Cálculo de Gastos y Recursos.