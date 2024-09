El Gobierno adelantó que cederá el control de Aerolíneas Argentinas si continúan los paros gremiales

el gobierno nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas en caso, por supuesto, que las extorsiones que están sufriendo los argentinos con este tipo de medidas continúen”

El vocero presidencialinformó que el Gobierno inició conversaciones con “varias” compañías latinoamericanas para ceder las operaciones de Aerolíneas Argentinas “en caso de que continúen las extorsiones de los gremios”, en medio de los diferentes paros que realizaron el sindicato de Pilotos la semana pasada y a medidas de fuerza impulsadas por otros gremios del sector.“Queremos comunicarles que en virtud de los persistentes paros convocados por el gremio que conduce Biró y compañía que afectaron a cerca de 40 mil pasajeros,, informó Adorni en la conferencia de prensa de esta mañana donde no aceptó responder preguntas de los periodistas.Y lanzó: “Para quienes no lo saben o para quienes no han trabajado en el sector privado,; la intención es que ese destino lo tengan quienes le complican la vida a miles y miles de argentinos con esa medida”.Sobre las protestas dijo que Milei llegó al poder con la idea de terminar con los cortes de calle que impiden la libre circulación y lo logró pese a que nadie lo creía posible. “”, remarcó.La realidad es que una privatización deaunque el Gobierno buscaba privatizar la empresa en la Ley Bases, terminó quedando afuera tras un acuerdo del oficialismo con los bloques dialoguistas.El anuncio del gobierno coincide con una jornada de paro de personal de tierra de ATE que por el momento no afecta a los vuelos, y luego de que el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, anunciara que denunciará al líder de ATE nacional,, por incitar al temor público al insinuar un supuesto riesgo de vida de las personas que se transportan en avión.Para esta tarde está prevista una asamblea del gremio de pilotos, liderado por Pablo Biró, sindicalista ligado a la Cámpora y enfrentado con el gobierno nacional. La ofensiva contra los gremios se suma, además,por los delitos de extorsión y amenaza. “Biró, quien festejó el cierre del aeropuerto de El Palomar, va a tener que tomar una precaución antes de hacer otro paro porque podría considerarse este como huelga salvaje”, advirtió Adorni.Con respecto al reclamo salarial, Adorni señaló:“Ganan entre tres y veinte millones de pesos por mes, tienen un remis a disposición para ir y venir desde sus casas y ese tiempo de viaje que también se les computa como tiempo trabajado”. “Los pilotos, una vez jubilados, tienen de por vida una bonificación del 90% de los pasajes cuando desean viajar, cobran un bono en dólares y tienen horas de salario garantizadas muy por encima de la industria, por más que no realicen vuelos”, indicó., lo que a su entender significa que "están conformes" con las condiciones laborales que ofrece la línea de bandera.y repito: vamos a ir a fondo con los piquetes aeronáuticos, esto tiene que quedar bien claro, es una decisión del Presidente y de todo el gabinete nacional”, insistió.