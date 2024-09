Declaró Miriam Verdugo, la madre de Fabiola: dijo que Alberto Fernández "la zamarreo y empujó" a su hija

La madre de Fabiola Yañez, Miriam Verdugo, comenzó a prestar testimonio en los tribunales de Comodoro Py en la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. Desde las 10 de la mañana, Verdugo relató detalles inquietantes sobre la relación entre su hija y Fernández, aportando información que podría ser clave para el avance de la investigación.

Durante su declaración, Verdugo afirmó haber presenciado un episodio de violencia, señalando que "la zamarreo y empujó" cuando su hija estaba embarazada. Este testimonio se suma a las acusaciones que ya pesan sobre el ex mandatario, quien es investigado por su comportamiento hacia la ex primera dama. Además, la madre de Yañez reveló que en 2016, Fernández envió un sobre con dinero a su hija, "para que pagara por un aborto", lo que añade una nueva dimensión a las acusaciones en su contra.Esta decisión permitirá que se continúe con el peritaje de elementos que podrían ser determinantes en el caso. En este contexto, Verdugo había sido convocada desde el inicio de la investigación, aunque su testimonio se había retrasado debido a cuestiones administrativas.A medida que la causa avanza, se han incorporado nuevas evidencias, incluyendo audios de conversaciones entre Fernández y Yañez, así como fotografías que la querella ha presentado ante el fiscal Ramiro González. Entre estos audios, se encuentra un intercambio en el que el entonces presidente profiere insultos hacia Yañez, diciendo:, lo que intensifica las acusaciones de violencia de género. La situación se torna cada vez más compleja para el ex presidente, quien se enfrenta a un panorama judicial desafiante.