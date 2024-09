En medio de las protestas por los salarios, se suicidó un trabajador del Hospital Garrahan

Mientras los trabajadores del Hospital Garrahan realizaban el paro de 24 horas en el que exigían la recomposición salarial y aumento presupuestario, un hombre parte del equipo médico se quitó la vida por la situación económica. Jorge, según informaron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, se encontraba muy afligido y sentía mucha presión dado que no había podido pagar el alquiler por falta de dinero."Nosotros estamos pasando por una situación muy triste. Perdimos a un compañero de trabajo, se quitó la vida y sabemos que no pudo pagar el alquiler y estaba pasando por una situación de mucha presión en nuestro hospital. Todo esto lo llevó a tomar una decisión porque el compañero se sentía solo", comentó Norma Lezana, de APyT.Al notificarse del triste hecho, se realizó un minuto de silencio durante las manifestaciones en su memoria.Trabajadores del Hospital Garrahan realizaron un paro de 24 hs desde las 7 de la mañana del jueves hasta las 7 del viernes en el marco de la lucha por la recomposición salarial del 100%. También solicitaban mayor aumento presupuestario, medida acompañada de una marcha al Ministerio de Salud.Los trabajadores de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) exigen una recomposición salarial del 100% retroactiva a agosto del 2023, momento en el que afirman que los sueldos perdieron contra la inflación. Desde el gremio rechazaron la propuesta del Gobierno que contemplaba un 1% para septiembre y un 2% para octubre, debido a la paritaria estatal que firmaron UPCN y ATE en lo nacional. Concretamente, pretenden elevar el salario mínimo a $1.400.000.En la misma línea, los trabajadores presentaron un recurso ante la Justicia en rechazo al impuesto al salario y solicitaron incrementar el presupuesto del establecimiento, que depende en un 20% de Ciudad y 80% de la Nación.Se trata de la segunda medida de fuerza en el mes: la primera fue el 4 de septiembre, haciendo eco del mismo reclamo. "El Hospital Garrahan está llegando a una situación límite, no empezamos con este paro ahora, sino que venimos haciendo reclamos hace varias semanas sin ninguna respuesta por parte del Consejo que administra el hospital y tampoco por el ministro de Salud o el Gobierno en general”, señalaron desde el establecimiento.