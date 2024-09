Tinelli tras el festejo de Milei en Olivos: "Qué festejaban, ¿sacarles 3 kilos de asado a los jubilados?"

El conductor y productor de televisiónse refirió este sábado al asado que encabezó el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos con los diputados que votaron a favor del veto al aumento a las jubilaciones y cuestionó “qué estaban festejando".“Me pareció muy bizarro, el que llevaba $20.000, el que llevaba un kilo de helado.”, cuestionó el conductor sobre el asado con quienes el Presidente calificó de “87 héroes” que votaron a favor del veto del Ejecutivo en la Cámara de Diputados en referencia a que los legisladores pagaron su comida con tarjeta de débito por un valor de $20.000.En diálogo con Radio Rivadavia, Tinelli incluso lamentó que parte de los radicales hayan acordado con el oficialismo para respaldar el veto a la norma que salió de la propia UCR. “No me gustó esa manera, como los diputados radicales que votaron diferente. Muy raro, pero en este país ya nada es raro”, apuntó el conductor.Y opinó sobre la figura del Presidente: “no tiene habilidades como político". "No me gusta que se siga abriendo la brecha, que todo el tiempo estemos peleando con todos, es siempre lo mismo en este país, entonces”, sostuvo sobre las formas del mandatario libertario.“Eso a mí no me gusta, no me gusta el peleador.... pero hay muchas otras cosas para mejorar", admitió y consideró que ". A nivel carácter no me gusta esa manera que tiene de ser. Una violencia todo el tiempo... Me parecen muy violento él y su gente, a veces, con sus actitudes”.Además, fue consultado sobre la causa por violencia de género que enfrenta el expresidente Alberto Fernández, tras la denuncia de su expareja Fabiola Yañez y apuntó: “Me sorprendió mucho cuando salieron las fotos de Alberto, me sorprendieron sus palabras, lo que le decía, y también ella tomándose las fotos.”, lanzó Tinelli.