La Justicia analizará los dispositivos electrónicos secuestrados en la casa de los suegros de Germán Kiczka

Los dispositivos electrónicos secuestrados durante el allanamiento en la casa de los suegros de Germán Kiczka serán analizados esta semana a la espera de obtener más información relevante en la causa por tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil y saber si la pareja del ex diputado también está involucrada.El procedimiento se realizará en los próximos días cuando el juzgado de Instrucción N° 4 de Apóstoles abrirá las netbooks y la CPU incautadas durante la pesquisa realizada el pasado 18 de septiembre en la vivienda de los suegros de Kiczka.En esta ocasión, los investigadores tratarán de saber si los dispositivos revelan información valiosa para la causa, así como también si la pareja de Germán, Alejandra, integraba la banda.Esta sospecha comenzó cuando se descubrió una conversación que la mujer y el acusado mantuvieron previo a su detención donde ella le advertía que borre los archivos de su computadora, a lo que él le respondió: “Tengo fueros, no me pueden investigar”.Mientras avanza la investigación, este sábado el juez Miguel Ángel Faria solicitó la prisión preventiva contra Sebastián, hermano del ex diputado, y ahora ambos estarían detenidos hasta el comienzo del juicio oral.A su vez, suspendieron a la funcionaria judicial que mantuvo contactos telefónicos con Kiczka cuando estaba prófugo.Se trata de la empleada del Juzgado de Paz de Apóstoles, Carla Dalmaroni, que mantuvo conversaciones telefónicas con Kiczka mientras estaba prófugo, fue suspendida, al tiempo que descubrió que es la mujer del abogado de los hermanos.