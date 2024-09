Oscar Zago reflexionó de cara a las elecciones 2025: "Si no cumplís lo que prometiste, el pueblo no te apoya"

El diputado nacional por el Movimiento de Integración y Desarrollo reconoció que la situación socioeconómica "es complicada" y no ayuda al panorama electoral legislativo del 2025. "Tengo muchos amigos y vecinos que no la están pasando bien, no vivo en un frasco", detalló.Zago advirtió este miércoles al Gobierno de cara a las elecciones legislativas de 2025: reconoció que la situación "es complicada" y que no ayuda al panorama en el Congreso para el año que viene. "Hay una condena del pueblo argentino. Si no cumplís lo que prometiste, no te apoya", remarcó.En el mismo sentido, el legislador aseguró: "Tengo muchos amigos y vecinos que no la están pasando bien, no vivo en un frasco". Pese a advertir sobre las dificultades en materia económica, para Zago hay muchos "que tienen esperanzas" de que la situación cambie. "Tenemos que aprender que no podemos gastar más de lo que tenemos", manifestó en una entrevista por Radio Colonia.