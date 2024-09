Milei desmintió la venta millonaria de una casa suya en un country de General Rodríguez

La información es falsa y junto a mi abogado estamos demandando a la mentirosa que hizo el video. https://t.co/VquAwmeEPf — Javier Milei (@JMilei) September 25, 2024

En las últimas horas el presidente Javier Milei se convirtió en tendencia en la red social X (ex Twitter) no por un asunto ligado a la política sino por un insólito video que daba cuenta de la venta de una casa en un prestigioso country de la localidad bonaerense de General Rodríguez. El mandatario salió a desmentir la información que se daba por hecho en la publicación y anunció que demandará a la mujer que protagoniza la grabación.“La casa de Milei a 265.000 dólares”, indica la foto de portada, con una imagen del Presidente sonriendo y levantando el dedo pulgar en señal de aprobación. El video en cuestión fue publicado en la red social TikTok por la usuaria Karina Jacobian, quien se dedica a la “venta de alquileres en countries y barrios cerrados”, según detalla en su perfil. “Incluso Milei se quedaría con esta casa por tan solo 265.000 dólares. Vení que te muestro una casa espectacular”, anuncia la mujer al comienzo del video para claramente captar la atención de los usuarios de las redes sociales, algo que finalmente logró.En el video la mujer muestra el exterior e interior de la vivienda, pasando por la cocina, centrándose en los detalles de iluminación, construcción y los amplios espacios como terrazas y balcones, así como también los ventanales y la habitación principal. Todo decorado en todos blancos, beige y madera.“Propiedad en el Club de Campo Cardenal del Monte. En la planta baja ingresás a un living comedor integrado a una cocina súper equipada, con unos ventanales que tienen una vista al parque que no lo podés creer”, anuncia con entusiasmo y agrega más detalles sobre las instalaciones que ofrece la vivienda: “En la planta alta, tres habitaciones. La principal, en suite y con vestidor, un balcón aterrazado soñado. En el parque, un quincho completísimo, una pileta con playa húmeda, griego por aspersión”.Acto seguido, la mujer busca interactuar con los usuarios para que le comenten la publicación y de esta forma le manda “más info”, una técnica que suele usarse últimamente en redes sociales para que las publicaciones tengan mayor alcance.Si bien el video fue publicado hace cinco días en TikTok, una cuenta de X tergiversó el video y sostuvo hoy que “Milei” era tendencia en esa red social “porque puso a en venta su casa en el country Cardales a 265.000 dólares”. Al respecto, el Presidente no dudó en desmentir tanto la publicación en X como la grabación de TikTok y publicó: “La información es falsa y junto a mi abogado estamos demandando a la mentirosa que hizo el video”.