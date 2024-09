Cuáles son los cambios que anunció Jorge Macri para la secundaria y por qué los trolls libertarios lo compararon con Kicillof

El Gobierno porteño pondrá en marcha a partir de marzo 2025 un nuevo sistema de aprendizaje en algunas escuelas secundarias, que cambiará la manera de abordar los contenidos y su puesta en el aula. La iniciativa incluirá proyectos de investigación, aprendizaje por niveles y la eliminación de la repitencia de año, sin modificar el plan curricular actual ni el estatuto docente. Esta reforma educativa es similar a la que anunció el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof hace algunas semanas y que generó gran controversia en redes sociales, principalmente por parte de los libertarios.El jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a la ministra de Educación de CABA, Mercedes Miguel, brindó este jueves una conferencia de prensa para anunciar el lanzamiento de "Secundaria Aprende", un programa educativo que busca modificar las bases del colegio secundario en la Ciudad y que ya se aplica en 30 secundarias porteñas."Esta claro que el sistema actual no funciona. Tenemos que hacer cosas para cambiar. Hoy los chicos no están aprendiendo y necesitamos dejar atrás a la escuela del siglo pasado. Tenemos que pasar de una escuela de serie, que trata a todos los chicos igual, a una escuela en serio", justificó Macri.La medida se hará efectiva por medio de una resolución que “habilita” a las escuelas pioneras a definir los cambios necesarios en la organización de los contenidos, la dinámica institucional y el trabajo docente, entre otras cuestiones. Luego, a partir de 2026, la reforma se extenderá en forma gradual en las escuelas estales y privadas, con el objetivo de llegar eventualmente a los 195.900 estudiantes que cursan la secundaria en alguna de las 508 escuelas de ese nivel en la ciudad.Al anticiparlo a la prensa, desde el Gobierno porteño enfatizaron que la reforma fue diseñada en el marco de un proceso de consulta con distintos actores del sistema educativo.“Hoy los chicos la pasan mal en el aula, no saben bien para qué van. Queremos que la experiencia en la clase vuelva a ser interesante y, sobre todo, que aprendan. El gran foco de la transformación está puesto en cambiar abordaje del docente en el aula, por eso va a requerir mucha capacitación”, explicó el jefe de gobierno porteño.La decisión de implementar este cambio radical se fundamenta en los preocupantes indicadores educativos. Actualmente, cuatro de cada diez alumnos de tercer año muestran el desempeño más bajo en Lengua, mientras que en Matemática la cifra se eleva a seis de cada diez. Además, solo tres de cada diez estudiantes logran completar el ciclo secundario en tiempo y forma, mientras que el ausentismo estudiantil alcanza un alarmante 30%.De esta manera, con la nueva iniciativa los estudiantes avanzarán según su ritmo individual en cada materia, eliminando la rigidez del sistema actual. Los alumnos de diferentes niveles podrán convivir en una misma clase, adaptando el contenido a sus necesidades específicas.El plan también incluye un mayor acompañamiento docente y la eliminación de la figura del “docente taxi”, fomentando una relación más estable y continua entre profesores y alumnos.La reforma se inspira en modelos exitosos de ciudades como San Pablo y países como Singapur y Finlandia, donde las innovaciones en el sistema educativo han logrado mejoras significativas.