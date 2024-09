Cómo CABA trata de controlar el escándalo del divorcio de Moritán y Pampita

El escándalo que rodea la separación entre Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán ha sacudido tanto al mundo del espectáculo como al ámbito político, generando una preocupación creciente en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las implicancias van más allá de un simple drama personal y tocan fibras sensibles en la administración porteña, que intenta manejar la situación para evitar un impacto político mayor.

Según DataClave, desde la gestión de Jorge Macri ya se habla de "control de daños" ante los rumores que involucran no solo infidelidades sino también supuestas irregularidades en la gestión de García Moritán al frente del ministerio de Desarrollo Económico. Según trascendidos, se le atribuyen nombramientos a discreción de hasta 384 cargos, así como conflictos laborales con empleados de los restaurantes de los que era socio, algo que no tardó en poner en alerta a quienes buscan mantener la imagen de transparencia en la Ciudad.Yanina Latorre, panelista del programa LAM, no se anduvo con rodeos al hablar del escándalo: "Pampita se fue enterando de las infidelidades, pero lo que más le afecta es la imagen de ella que se está arruinando por él. Los hechos de corrupción y que parece que lo quieren echar antes de fin de año".Y es que, tal como señaló la periodista, García Moritán ya habría sido advertido por el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri:, reveló Latorre.