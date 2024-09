"Fanático": una por una, cuáles son las referencias a Milei en el nuevo tema de Lali

Y SU MAYOR FANTASIA ES UN DIA SER YO! Se refiere a Milei cerrando su campaña cantando en el Luna Park y queriendo tener el amor del publico. pic.twitter.com/vQ5xVf3pnC — Fandom Aguerrido (@FandomAguerrid) September 27, 2024

Desde "sos un niño al que le falta cariño", hasta el "te encanta hacer cómo que no tenés idea quién soy",, la nueva canción detiene más que una fuerte indirecta contra el presidenteque ha lanzado insultos y agresiones a la cantante en diferentes oportunidades. Una por una cuáles son las referencias.El lanzamiento del nuevo single había generado furor luego de que un cartel con el que la cantante lo promocionó e invitó a sus fans a sacarse fotos con él apareciera grafiteado, pero como muchos especularon era parte del lanzamiento. A las 21 hs de este 26 de septiembre,que acompañó con el videoclip publicado en YouTube. "Fanático. Ya disponible", escribió Espósito en su cuenta oficial de X (antes Twitter).Ni la letra ni el video pasaron inadvertidos y en redes sociales estallaron los memes sobre las alusiones al Presidente, tras los fuertes cruces y la campaña de odio encabezada por el mandatarui luego del "Que peligroso. Que triste" que posteó Lali tras el triufo de Milei contra Sergio Massa en las PASO 2023, donde quedó más que clara la postura de la cantante lo que molestó al político.1.lo que hace alusión a la campaña de odio de La Libertad Avanza en contra de la cantante a la que acusaron de recibir dinero del Estado por shows y2. El videoclip muestra a un hombre efusivo gritándole cosas a Lali que parece personificar al Presidente: tiene las patillas a los costados de sus mejillas, una chaqueta de cuero negra y una camisa celeste que logicamente hacen referencia a Javier Milei.3.La canción comienza con la frase “y sé que tenés un póster mío en tu habitación”, a la que muchos vinculan con las declaraciones deporque no era “muy idóneo de la música popular” y que solo escuchaba “los Rolling Stones u Ópera”.En referencia a esas declaraciones del Presidente, también en el video hay un personaje con la remera que dice “Who the fuck is Lali (quién carajo es Lali)?” y en diferentes tomas aparece una de las bailarinas con una camiseta de los Rolling Stones con los colores de Argentina.4.Respecto al desconocimiento de Milei sobre Lali, otra de las referencias en la letra parece ser “Dice que no escuchó mi canción; pone disciplina para entrar en calor" y también la estrofa que dice:“Yo entiendo qué te pasa,. Yo no tengo enemigos y no los necesito”5.de acuerdo a los fans refiere a cuando Javier Milei cerró su campaña cantando en el Luna Park.@CJS2@6.Los fans también hicieron foco en uno de los personajes por su una semejanza al asesor presidencial Santiago Caputo porque fuma, aunque otros señalaron que podría ser Iñaki Gutierréz, ex community manager del Gobierno que había tratado de “delincuente” a Lali tras los cruces con el Presidente, pero como después este personaje aparece con un cambió de look, algunos lo relacionaron con la aclaración que había hecho el joven libertario en aquel momento: "No soy necio. Lali es muy buena artista".