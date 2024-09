Pese a los viajes, no hay inversión: se desplomó un 25% en agosto y cayó todos los meses de Milei

Como paradoja de un gobierno que se autopercibe el más pro mercado de la historia, la inversión no varía respecto de la pobreza, el empleo, la actividad económica y el consumo y volvió a empeorar al desplomarse en agosto un 25% interanual, lo que implica una profundización de la caída de julio y la acumulación de los casi 10 meses de gestión de Javier Milei y los últimos dos del anterior gobierno a la baja.Los datos surgen del último informe de OJF, que dirige el economista Orlando Ferreres. El indice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) que elabora la mencionada consultora arroja que la inversión cayó en agosto un 25,8% interanual y que acumula una contracción de 21,5% en los ocho meses transcurridos del año. En la medición en dólares, se estima una inversión de USD 6.885 millones mensuales.Comparadas las caídas de la inversión durante el gobierno de Milei, que en términos interanuales sucedió de punta a punta, es la tercera peor de la administración de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, solo superada por las bajas interanuales de un 31% en marzo y de un 27% en junio.Además, el dato de caída de agosto muestra que, al contrario del relato oficialista, no se está saliendo del fondo: se cortó con la recuperación parcial de julio, cuando la inversión había caído pero un 11% interanual, menos de la mitad que en agosto.La inversión en maquinaria y equipo registró durante agosto una baja de 23,7% anual, provocada por la fuerte contracción en la importación de equipo durable de producción, de 42,8%. La inversión en maquinaria nacional, en contraste, mostró una mejora de 4,6%, precisó OJF.En paralelo y en el contexto de la paralización de la obra pública, la inversión en el sector de la construcción se contrajo en agosto 27,6% en la comparación anual, volviendo a acelerar la caída luego de la menor baja de julio (-16,3%). En términos acumulados, la caída del sector resulta de 24,6% para los ocho meses transcurridos de 2024, señaló el informe."Los niveles de inversión de agosto estuvieron negativamente influenciados por la fuerte caída que registró la importación de bienes de capital, aunque en el sector de la construcción también se observa una aceleración de la caída. Hacia adelante, los agentes económicos parecen mayormente adoptar una estrategia de esperar y ver, particularmente en relación a las decisiones que tome el gobierno sobre el cepo cambiario", explicó OJF.Este escenario de falta de inversiones empujó a que el gobierno de Milei empiece a realizar un giro diplomático en relación a China en las últimas semanas.Tras rechazar cualquier vínculo con el gobierno de Xi Jinping por "comunista", como dijo Milei semanas antes de asumir y durante la campaña electoral, ahora la canciller Diana Mondino se reunió con su par chino, Wang Yi, la semana pasada en Nueva York, en el marco de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.Esas presunciones las confirmó el propio Milei anoche entrevistado por Susana Giménez, al elogiar al gigante asiático y confirmar que viajará a ese país.El mandatario libertario defendió su alineamiento internacional con EEUU e Israel, aunque también sorprendió al destacar el vínculo con China, pese a las fuertes críticas que le propinó durante la campaña."Nosotros elegimos alinearnos con los valores liberales. Decidimos ser socios de EEUU, independientemente de si gobiernan republicanos o demócratas, y con Israel. Es la única democracia de Medio Oriente y sin embargo la ONU lo condena sistemáticamente", dijo.Sin embargo, minutos después, el jefe de Estado dijo haberse sorprendido "gratamente" con China y aseguró: "Tuvimos una reunión con el Embajador. Al otro día nos destrabaron el SWAP. China es un socio comercial muy interesante. Ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero".