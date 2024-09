Axel Kicillof viaja a México para participar de la asunción presidencial de Claudia Scheinbaum

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, participará este martes de la asunción presidencial de, quien se convertirá en la primera mujer presidenta de México. Todavía se desconoce quien será el representante del Gobierno Nacional en la ceremonía, en medio de las diferencias que mantiene Javier Milei.Kicillof estará acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco y la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey. El gobernador bonaerense confirmó su presencia y dijo que es “un honor acompañar este momento histórico, fundamental para fortalecer la unidad latinoamericana”.La presencia de Kicillof se da en contraposición con la decisión del presidente Javier Milei de tomar distancia en la vinculación con el gobierno de México y luego de algunos crucesentre su figura y la del saliente presidente del país Manuel López Obrador (AMLO), que además había rechazado recibir a Milei a mediados de agosto cuando el libertario iba a participar de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC); presencia que finalmente no se dio porque el líder argentino no viajó.Quien si viajó a México en agosto fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que participó de distintas actividades y hasta mantuvo una audiencia privada con la presidenta electa. En esa ocasión, la vicepresidenta fue acompañada por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; de Moreno, Mariel Fernández; además de la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti y el senador nacional, Oscar Parrilli.El gobernador bonaerense, además,convocada por la División de Estudios Multidisciplinarios y la Tesorería de la Federación (DEM) donde dará una clase magistral ante los comentarios de la Tesorera de la Federación, Elvira Concheiro y la moderación de la Directora de la DEM – CIDE, Ruth Dávila.La visita de Kicillof también le servirá para fortalecer los lazos con la comunidad internacional de cara a las elecciones presidenciales del 2027, aunque no está nada definido las expctativas crecen en torno a su figura para postularse por la presidencia.