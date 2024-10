Tras la polémica por una designación, echaron a dos funcionarios del Ministerio de Defensa

Marino se desempeñaba en el área desde el comienzo de la gestión de Petri y lo cierto es que su salida está vinculada con la polémica que había generado horas antes que nombrara en un cargo a Bravi, mendocina como él y conocida en las redes sociales como militante de La Libertad Avanza.

El ministro de Defensa, Luis Petri, echó a dos funcionarios de su área por supuestas "diferencias en las metodologías de trabajo" y por "no ajustarse a los perfiles de trabajo para el ejercicio del cargo previsto". Se trata del secretario Raúl Marino y una influencer libertaria que el funcionario ahora echado había nombrado como coordinadora, Constanza Bravi."Se han dejado sin efecto las designaciones del secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, doctor Raúl Marino, y de Constanza Bravi, que fue promovida por el secretario a coordinadora de Seguimiento de Exportaciones e Importaciones de Materiales Estratégicos para la Defensa, por diferencias en las metodologías de trabajo para el ejercicio del cargo previsto a cubrir", informaron desde el ministerio de Petri.Además, apuntaron entre las razones para las salidas un punto que pareció a medida de la joven influencer libertaria de Mendoza: "No ajustarse a los perfiles de trabajo para el ejercicio del cargo previsto a cubrir".La influencer de 27 años cuenta más de 19.500 seguidores en Instagram y 46.000 en X (ex Twitter), donde se presenta como abogada y subteniente de Reserva con un posgrado en Inteligencia Artificial. Uno de los puntos que más ruido generó es que llegaba al puesto sin experiencia en gestión pública. La influencer tenía posteos contra militantes que accedían a cargos."Doná tu sueldo, ñoqui comunista", fue uno de sus tuits en X que se viralizó. En otro se preguntaba: "Cómo no vas a tener laburo en el Estado? Solo tenés que decir 'les pibis', cortarte mal el flequillo y listo".Si bien desde el ministerio le endilgan "apenas horas" a Bravi en su cargo, lo cierto es que estaba por cumplir el mes. La designación de la influencer se publicó el pasado jueves en el Boletín Oficial. Con la Decisión Administrativa 905/2024 firmada por Petri y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, se le otorgaba un cargo de "carácter transitorio" a "la doctora Constanza Martina Bravi De Giuseppe", que regía desde el 1° de septiembre pasado.