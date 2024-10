Escandaloso: Milei tiene a dos violadores y un asesino condenados en la lista de una universidad del armado bonaerense

en la lista de candidatos en la Universidad Nacional del Sur en su armado bonaerense:. Comienzan a crecer los cuestionamientos internos a Sebastián Pareja como armador en la Provincia.En las últimas horas estalló el escándalo luego de que se conociera la lista de la agrupación vinculada a La Libertad Avanza de la Universidad Nacional del Sur que había designado como candidato aconocido comoPero el escándalo no termina allí, porque entre los candidatos también figuraEl exfutbolista está preso en el penal de Saavedra, cercano a Bahía Blanca en donde hace tiempoAllí se relaciono con los enviados de La Libertad Avanza y se sumó a la lista que organizó la dirigente universitariapara las elecciones universitarias del 13 de noviembre, donde se renovarán representantes en diversos órganos de gobierno. La joven que a esta hora es apuntada por varios dirigentes estudiantiles como quien acercó a los tres delincuentes a la lista, pero evitó dar los detalles de los delitos que habían cometido.Los libertarios también incluyeron a, a quienes acusó de robarle un chancho. Las víctimas eran sus vecinos en la localidad bonaerense de Juan A. Pradere y los fusiló tras una discusión. Este hombre, preso en Bahía BlancaFernanda García, parte de la mesa coordinadora de "La libertad UNS" acusó a Nungeser de haber propuesto a Schechtel. "La responsabilidad de poner a esa persona no la tuvimos nosotros, pero si asumimos la responsabilidad de haber confiado en Aldana", dijo García en declaraciones a El Destape y apuntó: "Ella nos vino con un plan para poder hacer bien las cosas y rompió nuestra confianza, hizo cosas sin consultar y sin decirnos quiénes eran las personas que tenía ella para trabajar".Mientras que uno de los compañeros de la joven, que pidió no ser nombrado por ahora, aseguró a El Destape que consideran “prudente esperar las declaraciones de Aldana ya que ella es la responsable de esa parte de la lista que generó el rechazo de todos". "Nosotros íbamos en otra lista pero se acordó unificarnos en una sola y hoy pasó esto”, remarcó y señaló esperarán “hasta el jueves o viernes una comunicación pública de Aldana” o sino darán su comunicado como espacio político.Algunos aseguran que es falta de experiencia, otros están convencidos que es resultado de sus acuerdos con parias partidarios que solo le generarán exponer a Karina.