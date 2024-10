Cristina: "La universidad pública es ascenso social"

La expresidenta Cristina Kirchner se pronunció con fuerza en el marco de la Marcha Federal Universitaria, resaltando la importancia de la educación pública en la sociedad argentina. Durante su discurso en el Instituto Patria, cercano al Congreso, afirmó: "Esa es la universidad pública. El ascenso social que nos permitió ser una Argentina diferente... otrora. Pero que vamos a volver a conquistar". También saludó al público desde el balcón. Su llamado a la movilización se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el futuro del financiamiento educativo en el país.

Cristina, quien llegó al Instituto a las 15:30, también enfatizó su conexión personal con la universidad pública, compartiendo su propia historia familiar:Con estas palabras, la ex mandataria recordó cómo la educación superior ha sido un vehículo fundamental para la movilidad social en Argentina.Cristina se encuentra mostrandose en los medios y en la calle. Además de su mensaje en defensa de la universidad, ayer Cristina realizó una sorpresiva visita a La Matanza, donde alertó sobre el avance del narcotráfico en el país, afirmando que "el narco avanza cuando se retira el Estado". Prometió su apoyo constante a la comunidad y destacó la importancia de la organización social: "La única fuerza que tenemos está en lo colectivo. En lo individual no se va a salvar absolutamente nadie".La visita y los mensajes de Kirchner generan expectativas sobre su futuro político, especialmente en un contexto electoral cercano. Su fuerte defensa de la educación pública y su conexión con las problemáticas sociales se alinean con las demandas de la comunidad educativa, que se moviliza hoy para asegurar el futuro de las universidades en Argentina. La marcha representa no solo una lucha por financiamiento, sino un llamado a reconocer el papel vital de la educación pública en la construcción de una sociedad más equitativa.