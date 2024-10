Jorge Macri cuestionó la marcha universitaria: "Nunca haciéndole el juego al kirchnerismo"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, se refirió a la Marcha Federal Universitaria y, si bien aclaró que está "a favor de la educación pública", insistió con su rechazo a la multitudinaria manifestación, ya que consideró que sería "hacerle el juego al kirchnerismo".Así, el alcalde porteño se atajó para no ir contra los intereses de la defensa de la educación pública luego de la masiva adhesión a nivel nacional y su impacto positivo en la opinión pública, se debe también a su política conjunta con La Libertad Avanza y la necesidad de no romper posibles acuerdos futuros, ante una gestión nacional reconocida por maniobrar a título personal.Por eso, decidió enfocar las críticas en el kirchnerismo, al sostener que se trató de una marcha política que se alineó con los intereses partidarios de distintos sectores del peronismo. ", que usa esta causa como bandera para ocultar sus verdaderos intereses", consideró el ex Intendente de Vicente López en sus redes sociales.Y enfatizó: "s. El kirchnerismo que marcha hoy es el mismo que tuvo a los estudiantes como rehenes durante todos estos años, mientras desfinanciaba la educación pública universitaria y convertía a las aulas en unidades básicas".Cabe recordar que el jefe de Gobierno continúa negociando con la gestión de Javier Milei por los fondos de coparticipación, situación que lo deja limitado en su accionar y con una tendencia dialoguista frente a las políticas y posicionamiento de los conductores de La Libertad Avanza."Lo reitero para que no queden dudas:", sentenció.