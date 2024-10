Cruce entre Milei y Larreta: el libertario lo trató de "siniestro" y el ex jefe de Gobierno porteño lo culpó por la suba de la pobreza

Aquí el siniestro mentiroso (quien era acompañado por tremedo séquito de periodistas) tratando de meter miedo con la evolución del dólar cuya proyección a precios de hoy sería equivalente a $ 7.000 ...

Por suerte no llegó ni llegará a ser Presidente... y su séquito...

CIAO! https://t.co/6lzrxGkFDV — Javier Milei (@JMilei) October 3, 2024

Más de 5 millones de nuevos pobres. Eso es lo siniestro. https://t.co/m8ptogJWdl — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) October 3, 2024

El presidente Javier Milei apuntó fuerte contra Horacio Rodríguez Larreta al calificarlo de "siniestro mentiroso" por declaraciones (2023) del ex jefe de Gobierno porteño por la cotización del dólar durante la campaña electoral del año pasado. El ex candidato a presidente no dudó en responderle: "Más de 5 millones de nuevos pobres..."."Aquí el siniestro mentiroso (quien era acompañado por tremendo séquito de periodistas) tratando de meter miedo con la evolución del dólar cuya proyección a precios de hoy sería equivalente a $7.000. Por suerte no llegó ni llegará a ser Presidente... y su séquito...CIAO!", lanzó Milei desde sus redes sociales.El Presidente compartió un vídeo que publicó Ramiro Marra en sus redes sociales sobre una ronda de preguntas a la cual se sometió el ex jefe de Gobierno porteño para una sección de Infobae en plena campaña electoral 2023.Pero no quedó ahí porque Larreta no tardó en contestarle al mandatario libertario: "Más de 5 millones de nuevos pobres. Eso es lo siniestro". De esta manera, se refirió al dato de pobreza en el primer semestre del 2024 que difundió el INDEC.El ex alcalde porteño sigue siendo uno de los más críticos del PRO contra la gestión del libertario. Ayer estuvo presente en la marcha universitaria y rechazó en su momento el veto a la reforma previsional.