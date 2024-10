Tras la sanción de la Boleta Única de Papel, el Gobierno adelantó que insistirá con la eliminación de las PASO

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que el Gobierno nacional insistirá con la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) tras la sanción de la Boleta Única de Papel.“Tenemos que diseñar un sistema porque las PASO no sirvieron para nada. Es un costo enorme para el Estado, es de una molestia generalizada para los ciudadanos que deben decidir sobre internas de partidos que no les interesa”, desarrolló al respecto.En la misma línea, remarcó: “Vamos a proponer la eliminación de las PASO. Estamos convencidos de que no son un instrumento útil para la resolución de los problemas”.“Los problemas internos de los partidos los tienen que resolver los partidos, no el Estado nacional ni el conjunto de todos los ciudadanos. Lo que tenemos que solucionar es la regulación de los partidos políticos”, argumentó el titular de ministros.Asimismo, destacó la sanción de la Boleta Única de Papel al calificarlo como “un avance significativo”, que simplificará el trámite y le dará fin a “la enorme cantidad de partidos políticos que se han dedicado a hacer negocios por la plata que el Estado en la emisión de las boletas”.“Hay partidos que sacan el 0,05% de los votos, por la familia”, ironizó el funcionario al respecto.Lo cierto es que los apoyos para terminar con las elecciones primarias no están, por lo que al momento es solo una intención de deseo del oficialismo en medio de la tensión con la oposición por el veto a la ley de financiamiento universitario.