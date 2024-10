Galperín contra lo estatal: "Creo que la educación puede ser privada"

Tras la movilización en el Congreso y el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, arremetió contra la educación pública al sugerir que la enseñanza debería ser plenamente privada.Consultado durante una entrevista con La Nación sobre en qué invertiría en Argentina, respondió que sería "100% en el sector privado". En ese marco, afirmó: "La infraestructura es un déficit muy importante y no solamente hablo de rutas, puertos, aeropuertos, sino también hablo de educación"."Creo que la educación puede ser privada", sostuvo Galperín, y admitió que considera que los docentes y escuelas no deben pertenecer al Estado."Si querés el Estado puede subsidiar a la gente que menos tiene para que acceda a esa educación privada, pero no necesariamente el Estado tiene que tener los profesores y las aulas, porque si hoy la educación privada funciona, funciona superbién", expresó, en coincidencia con el proyecto de campaña de Javier Milei de arancelar la educación mediante vouchers.El empresario también reconoció que su meta de "largo plazo" es que no exista más educación pública. "Hoy en día (la educación pública) necesariamente es complementaria, porque la enorme mayoría de la gente estudia en la educación pública, no hay capacidad para que el sector privado eduque a toda la gente, no tiene ni siquiera la capacidad, pero hablo como modelo de largo plazo", señaló.De hecho, Mercado Libre se suple principalmente de empleados recibidos en universidades públicas. Según mostró el economista Daniel Schteingart, los egresados de universidades nacionales representan el 59% de su plantilla.