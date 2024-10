Santiago Caputo se reunió con Mauricio Macri: el veto a las universidades, los trolls libertarios y acuerdos

Como el escorpión que mata a la rana que lo está ayudando a cruzar el río, no pueden resistirse, está en su naturaleza. — Fernando de Andreis (@deAndreis) October 4, 2024

El asesor presidencial,, y el expresidentese reunieron por la tarde del jueves para negociar el respaldo del PRO al veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. Según trascendió,Sin embargo,, hombre de máxima confianza de Macri y exsecretario general de Presidencia durante su gestión,Si bien la relación entre el “arquitecto” de Milei y el exmandatario no es de las mejores ya que han tenido varios cruces, la reunión pareció dar sus frutos para el Gobierno porquea la ley de financiamiento universitario, luego de la masiva protesta en todo el país contra la decisión presidencial. Javier Milei necesita garantizarse que otra vez, como ocurrió con la reforma jubilatoria,Con la UCR lo tendrá más difícil luego del escándalo que generaron los legisladores que se dieron vuelta a último momento tras acordar con él.Macri no fue a hablar solo de la sesión del veto del próximo miércoles, sino que acudió a su cita en Balcarce 50 con un reclamo: que frene a sus trolls. Según consignó LPO, el expresidente le dijo uno por uno los trolls libertarios que lo atacan, Caputo se hizo el distraído y le contestó que no los conocía. Lo cierto es que mintió más que Adorni , porque muchos de ellos tienen cargos en el gobierno nacional por pedido directo del asesor, que además sería quien financia el streaming de El Gordo Dan, su segundo en el manejo de ese sequito de usuarios.Macri también le habría reclamado a Caputo que los legisladores porteños de La Libertad Avanza que responden a Karina Milei votan siempre contra las iniciativas de Jorge Macri. "Tenemos un problema por la interna de Karina con Marra, me tenes que ayudar a ordenarlo", sostuvo el asesor según consignó LPO.En medio de las negociaciones, sobre el final del día, sorprendió el críptico posteo de Andreis. “”, escribió el macrista en su cuenta de X que rara vez utiliza salvo para retwettear a otros usuarios. Desde las filas macristas apuntaban a que era en referencia a los insultos y cuestionamientos de Caputo al exmandatario, detrás de diferentes cuentas de la red social X que identifican como suyas.Durante el fin de semana se esperan más conversaciones y la mira está puesta en la reunión de bloque que encabezará el jefe de ese espacio Cristian Ritondo el martes, horas antes de la sesión.