La insólita explicación de Sturzenegger para defender el veto: Si aumentamos a las universidades tenemos que aumentar después a los médicos y a los empleados públicos

A días del tratamiento en la Cámara de Diputados, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado,defendió el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario con al señalar que si aumentan los salarios y el presupuesto a las universidades tienen que "aumentarle a los médicos y los empleados públicos". Además adelantó que en los próximos días habrá nuevas medidas desregulatorias.", sostuvo el ministro al hablar de veto presidencial que se tratará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, donde remarcó que se trata de una "batalla cultural" que lleva adelante Milei y que es "totalmente inadmisible, como concepto, más allá de que estés de acuerdo o no con el gasto, que".En ese sentido, en diálogo con LN+ apuntó: "Ahora empieza la discusión del Presupuesto, entonces. Tendrán que decidir qué otro gasto baja", apuntó el ministro de Desregulación y consideró que "es sano que esa discusión se produzca en ese ámbito porque ahí uno sabe que ese gasto tiene este costo de oportunidad". Y volvió a insistir en que el Congreso "tendrá que hacerse responsable de cómo financiarlo"; a pesar de que "no quieren asumir ese costo, es un acto de responsabilidad fiscal que los gastos hay que estipular cómo se van a financiar"."Nosotros sabemos que, durante el año, no son homogéneos los superávits fiscales de todos los meses.(colchón de conservación de capital) que nosotros necesitamos para cerrar el año con superávit fiscal. Todos sabemos que diciembre bastante más complicado", manifestó el titular de la cartera creada por el máximo mandatario nacional.El ministro de Desregulación y Transformación del Estado adelantó que durante la próxima semana habrá "novedades interesantes" sobre la Aduana y la agilización de trámites y reducción de costos; mientras que, por otro lado, manifestó que el lunes darán a conocerque continuará lo ya realizado en carga y luego seguirá con navegación."Un Gobierno no gobierna para castas o grupos particulares, sino para la sociedad en general. Una bicicleta es, en dólares, tres veces más cara en la Argentina que en París. Detrás de cada regulación hay un interés", señaló Sturzenegger y remarcó: "