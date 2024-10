El secretario de Educación presionó a Macri por el veto a las universidades: "El PRO va a entender que no es razonable"

El secretario de Educación,, defendió este sábado el veto al financiamiento universitario y lanzó un mensaje al líder del partido amarillo, Mauricio Macri, cuya decisión será clave para mantener el veto al señalar que "el PRO va a entender", las declaraciones se dan luego que el expresidente se reuniera con el asesor Santiago Caputo.", señaló el secretario, a pocos días de que se trate en la Cámara de Diputados la ratificación o la eliminación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. El oficialismo necesita un mínimo de 86 legisladores y esta vez lo tendrá más difícil que con la reforma jubilatoria.Al ser consultado sobre la postura de algunos diputados amarillos como el caso de Álvaro González, que ya adelantó que no acompañará el veto, Torrendell lanzó: "En Argentina nos enamoramos de ideas en general como el derecho a la educación y salud pública, pero después hay que hacerlo bien. No podemos seguir dirigiendo recursos sin criterio. No es cuestión de enamorarse en abstracto de estas grandes ideas sino de encarnarlas todos los días".En diálogo con Radio Mitre, el secretario de Educación Torrendell consideró como "un acierto de Milei" vetar la ley porque consideró que "el error sería aprobar una ley sin tener los fondos para financiarlo, no importa lo loable del fin”. “Políticamente, económicamente, administrativamente, es un acierto, claro y muestra una consigna pedagógica:“, resaltó en línea con las declaraciones del resto del Gobierno.Y agregó: “Estoy muy convencido que en un análisis serio, como mínimo hoy, con lo que hay, podríamos aumentar 10% a los docentes”. "Sin ninguna duda. Ese aumento no puede ser sobre la base del criterio de imprimir billetes. Se tiene que hacer en base a un crecimiento genuino. Nadie dice lo contrario (aumentar), pero es con sentido común", sostuvo Torrendell a pesar del panorama de recesión actual.Ante la posibilidad de que finalmente el Congreso rechace el veto y ratifique la ley, Torrendell dijo desconocer si Milei tomará la decisión de judicializar el conflicto como dejó entrever el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Desconozco qué hará el Gobierno, el ministro Adorni se refirió a una presentación judicial.. Allí quizás haya una argumentación jurídica”, señaló.