El mensaje de García Cuerva al gobierno de Milei por el incremento de la pobreza: "Hay muchos mediocres..."

Durante la misa central en la Basílica de Luján por la 50ma. Peregrinación Juvenil, el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, arremetió contra el Gobierno de Javier Milei, subrayando que "hay muchos mediocres que frente al lacerante y doloroso 52,9 por ciento de pobreza se pusieron a buscar culpables". Su discurso enfatizó la urgencia de buscar soluciones a la crisis actual.

García Cuerva hizo un llamado a la unidad, instando a los presentes a "unirse detrás de dos o tres temas importantes para todos los argentinos". Recalcó que pedir ayuda es un acto de valentía y no de rendición, promoviendo la colaboración entre distintos sectores de la sociedad.La peregrinación, que reunió a miles de fieles en un recorrido de 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano, se destacó como una experiencia colectiva de fe y solidaridad. El Arzobispo enfatizó que "no caminamos solos", reflejando la conexión entre los peregrinos y el simbolismo de la Virgen de Luján como guía y esperanza.Los participantes contaron con paradas que ofrecieron servicios de apoyo, y quienes no pudieron asistir tuvieron la opción de seguir el evento a través de redes sociales y streaming, haciendo de esta peregrinación un acto inclusivo y renovador para la comunidad.