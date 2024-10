Aerolíneas Argentinas dijo presente en los recitales de Paul McCartney en River

Aerolíneas Argentinas se hizo presente en uno de los eventos musicales más esperados del año: el regreso de Paul McCartney a la Argentina. La aerolínea de bandera publicó un video en sus redes sociales, donde una espectadora captó el momento en que un avión aterrizaba en el Aeroparque, cerca del Estadio Mâs Monumental, en medio del espectáculo. Este gesto no solo resalta la importancia de la compañía en momentos significativos del país, sino que también subraya la importancia para cada uno de los argentinos de la empresa estatal.

, donde ofreció un setlist épico que abarcó lo mejor de su carrera durante más de dos horas y media. Desde el primer acorde de "Can’t Buy Me Love", el público se unió en un clamor de emoción, creando una atmósfera mágica que perduró durante toda la noche.. Esta cercanía con sus fans es una de las características que lo consagran como un ícono de la música mundial. En un momento especialmente conmovedor, el público le mostró su cariño con una pancarta gigante que decía "Welcome back Paul", evidenciando la alegría de su regreso.Cabe señalar que el repertorio de McCartney incluyó clásicos de los Beatles, como "Drive My Car" y "Blackbird", además de temas emblemáticos de su etapa con Wings y su carrera en solitario. La interacción con el público fue constante, y en "Hey Jude", una ola de corazones con los colores de la bandera argentina llenó el estadio, simbolizando la profunda conexión entre el artista y sus seguidores.