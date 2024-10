Pese a las críticas contra Milei, el PRO de Macri decidió apoyar el veto a la ley de Financiamiento Universitario

Tras una reunión convocada por Mauricio Macri, el PRO decidió apoyar el veto que firmó Javier Milei contra la ley de financiamiento de las universidades. No obstante, el comunicado incluyó una crítica a la administración libertaria, reiterando los reproches que el titular del partido amarillo ya había realizado por el desempeño del Poder Ejecutivo.“Habiendo pasado diez meses de gestión el gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado. Como siempre hemos señalado, para el PRO la gestión importa”, resalta el comunicado titulado “Sobre la postura del partido en relación al conflicto universitario”.Al margen del cruce, el acompañamiento del PRO es una decisión clave para reunir los cerca de 85 a 87 votos -de acuerdo al total de diputados presentes- que el oficialismo necesita para impedir que la Cámara baja rechace con dos tercios la decisión del jefe de Estado e insista con la norma original.El bloque del PRO en la Cámara de Diputados tenía miradas divergentes, que quedaron expuestas durante el fin de semana. El ex presidente buscó ordenar las diversas opiniones de cara a la sesión convocada para el miércoles próximo.Macri mantuvo una reunión por Zoom con Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. También con Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, y Fernando De Andreis, dirigente y principal estratega del macrismo, y otros líderes del partido. También se sumó en una parte Alejandro Finocchiaro, diputado nacional y ex ministro de Educación, para explicar detalles técnicos de la ley universitaria. Si bien se analizó dar “vía libre” para que cada legislador opte por votar como considere, finalmente se impuso la decisión mayoritaria de continuar apoyando al gobierno.“Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante. Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia. Rechazamos el populismo legislativo de fuerzas como la UCR que mientras defiende el aumento de presupuesto a las universidades, rechaza la privatización de un gran número de empresas públicas deficitarias”, sostiene el documento.Al argumentar esa postura, cuestionaron el reclamo de los rectores de las universidades nacionales pero también el desempeño del gobierno de Milei: “El PRO siempre ha defendido la bandera de la educación pública. Lo demostró durante la presidencia de Mauricio Macri y lo sigue mostrando en sus actuales administraciones provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires. Desde esa experiencia, somos críticos sobre la gestión que el Gobierno Nacional ha llevado adelante sobre las universidades nacionales”.En ese marco, enumeraron lo que consideran errores del Gobierno nacional en los últimos diez meses, entre los que detallan que el oficialismo llega al último trimestre del año sin acordar con los gremios universitarios una paritaria que "traiga tranquilidad a docentes y estudiantes".