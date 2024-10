"Empobrecimiento": la gente perdió un 12% de poder de compra y aumentó la desigualdad en el último año

la pobreza y la desigualdad crecieron y eso tiene correlato en un trabajo de la UCA según el cual en el último año los ingresos de la población cayeron un 12% promedio, cosa que se expresó en todos los segmentos social pero de manera mucho más marcada en los estratos más bajos

Tal como evidenció incluso el INDEC,Según un informe deldenominado, entre el segundo trimestre 2023 e igual período del 2024 se evidenció un empobrecimiento de la población sustentado en la "pérdida de capacidad de consumo en un escenario de alta inflación", la ausencia de mejoras en los ingresos y el "aumento acelerado de los precios"., señala el informe, ya que, pese a que el deterioro en los ingresos afectó a todos los estratos sociales, afectó en mayor medida a los sectores más vulnerables.El ingreso promedio de la población disminuyó de 330.658 pesos a 289.562 pesos (medido a precios del segundo trimestre de 2024), una caída del 12,4%. Sin embargo, en el quintil más rico (20% más rico), la caída fue del 8,9%, mientras que en el quintil más pobre la caída en los ingresos ascendió al 16,1%, casi el doble."El período 2023-2024 se caracteriza así por un deterioro del bienestar, pero diferenciado al interior de la estructura social", enfatiza el informe y agrega: "Todos pierden, pero los estratos más bajos pierden más en términos absolutos y relativos. Esto da lugar a una profunda caída del bienestar económico y a una distribución de los ingresos más regresiva".Los autores del trabajo sostienen en igual sentido que hubo un descenso en términos reales del volumen de ingresos de los hogares que proviene del mercado de trabajo, como también en los recursos monetarios no laborales. "Se mantienen desigualdades estructurales en lo que refiere a la composición de los ingresos de las unidades domésticas: estratos bajos con mayor dependencia de ingresos no laborales y una mayor participación de ingresos laborales entre los hogares de estratos más altos", explican.El informe indica que durante el segundo trimestre del 2024, el 20% de la población de menores ingresos se apropia de apenas el 5% de los recursos monetarios totales, mientras que el 20% de mayores ingresos concentra el 49,3%.Es por esto que los especialistas advirtieron un crecimiento en los niveles de desigualdad. "Esto se refleja en un incremento del índice de desigualdad de Gini, así como también un leve aumento de las brechas de ingresos entre quintiles extremos", explicaron. La semana pasada, el INDEC reportó que el coeficiente de Gini creció del 0,417 al 0,436 en el segundo trimestre.Pese a la notoria caída de ingresos en relación a 2023, el informe asegura que en la comparación intertrimestral del primer período del 2024 con el segundo se evidencia, por un lado, "una desaceleración en el ritmo del incremento del precio de los bienes y servicios" y, por otro, "una leve recuperación de los ingresos reales".La capacidad de compra del ingreso medio real de la ocupación principal aumentó un 7%. Esto se debe a que el mayor crecimiento en los precios se dio en diciembre y enero, cuando la inflación alcanzó picos de 25,5% y 20,6%, respectivamente. En tanto que durante el segundo trimestre, el alza se moderó, pese a que no dejó de crecer.De todas maneras, aún están lejos de volver a niveles del año pasado, debido a que lo perdido se dio fuerte y principalmente en la primera mitad de 2024 y aún no se recupera.