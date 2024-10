Máximo Kirchner: Ni siquiera a costa del hambre pueden pagar la deuda

Máximo Kirchner participó en Monte Hermoso del encuentro del PJ del interior de la Provincia de Buenos Aires junto a intendentes, presidentes de los PJ locales, consejeros y congresales.“Yo creo que el tema central que hay que arreglar en Argentina es el tema del endeudamiento externo", sostuvo el presidente del PJ bonaerense.“Cuando vos tenés 52,1 por ciento de pobreza nacional, cuando tenés 59,8 por ciento de pobreza en el Gran Buenos Aires, te das cuenta que ni siquiera a costa del hambre del pueblo argentino se va a poder pagar la deuda. No es una cuestión ideológica, es de números. Y la verdad que hacer esto, que los números cierren con la gente afuera, cualquiera de los que estamos acá lo podemos hacer. Solo hay que tener una condición, que tiene que ver con no reconocer en un argentino y en una argentina a otra persona", añadió.En ese sentido, manifestó: “Muchas veces los habitantes de nuestro pueblo dicen ‘yo con todos los gobiernos tengo que trabajar’. Es cierto, con todos los gobiernos tienen que trabajar, pero hay con gobiernos que le alcanza más y hay gobiernos con los que le alcanza menos"."De esta experiencia tenemos que hacer un gran proceso de debate y discusión y que el tema no solo pasa por hacer una autocrítica, sino también por reconocer aquello que salió bien y cómo mejorar incluso aquello que ya salió bien. Porque el desafío es constante. Uno termina una demanda, un reclamo y sigue otra demanda y otro reclamo, y eso hace que de tiempos inmemoriales la sociedad vaya avanzando”, planteó el diputado nacional.“Hemos cometido errores y de eso nadie puede estar exento de reconocerlo, y sin embargo, acá en la provincia de Buenos Aires también pudimos construir una victoria. Se pudo crecer en el peronismo si se quiere, pero eso tiene sus claroscuros, sus grises; no hay términos absolutos en la autocrítica o en lo que no ha salido bien. Hoy creo que la reflexión que tenemos que tener es que lo que más le preocupa a uno es la Argentina en el tiempo y el tema de la deuda”.Al respecto, reflexionó: “Lo que sucedió durante el gobierno del doctor Fernández, en el caso nuestro, de la compañera Cristina, fue tratar de corregir los errores mientras se desarrollaba el gobierno, no esperar a que se termine para decir te equivocaste acá o allá. Quisimos solucionar el problema antes y creo que el vértice de esa discusión fue el acuerdo con el Fondo, donde se le dijo a sociedad argentina que ese acuerdo iba a brindar mayores certezas económicas y mejor modo y calidad de vida, y por el contrario, salió todo al revés".“Las cosas que yo he dicho siempre las dije en ‘on’. No hablo a través de los medios. Después creo que hay una exageración en algunas cosas respecto del cierre de listas que poco le interesan a la gente y lo que hay que ver es el comportamiento de cada compañero que ha ido en cada lista. Yo prefiero ir más por el lado de ese trabajo de coincidencia que algunos que buscan de a ratitos exacerbar diferencias menores”, señaló.Por último, concluyó en que “como bien decía Cristina (Kirchner) en Merlo, que hay que sacarse de la cabeza la fantasía que tienen algunos de que pueden suprimir al que piensa diferente. Siempre va a estar y por eso después hay elecciones libres, donde participan e incluso un sistema electoral, que lamentablemente se ha tocado ahora por el tema de la boleta única, despreciando que este sistema electoral que tenemos hasta aquí, le dio la posibilidad a un presidente que no tenía partido político de ser elegido por la gente. Entonces muchas veces, para juntar dos o tres votos se defenestran ciertas cosas que funcionan bien, tanto que le permitió al actual presidente poder ganar la elección sin partido político”.