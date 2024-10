Caputo cruzó a una diputada que dice rechazar el veto a universidades pero que ayudará al Gobierno

el ministro de Economía Luis Caputo salió al cruce de la diputada nacional por Córdoba Alejandra Torres, quien sugirió en X que rechazaría el veto del presidente Javier Milei al financiamiento de las universidades nacionales pero que no podrá hacerlo debido a que estará ausente de la sesión por enfermedad, hecho que incrementa las posibilidades del Gobierno

Estimada Alejandra, tu postura hacia las Universidades no es muy diferente a la del gobierno nacional. Nosotros también estamos a favor de las universidades públicas.

Solo queremos que se auditen los gastos, porque es lo que corresponde dado que la plata es del contribuyente y no… https://t.co/jK8NeqYRqq — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 9, 2024

En una situación que incluye sospechas de acuerdo de "castas", elementos insólitos y hasta síntomas de mal agradecido,"Debido a que estoy transitando problemas de salud, entre ellos COVID-19, no podré asistir a la sesión de mañana, donde debatiremos el veto a la ley de Financiamiento Universitario", anunció Torres, quien responde al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.Luego, sugirió que su intención era rechazar el veto de Milei:Llamativamente dado que la expectativa del Poder Ejecutivo está sumamente atada a las ausencias que bajen el número de voluntades que necesitan para mantener el veto, "Toto" Caputo salió a cruzarla. “Estimada Alejandra, tu postura hacia las universidades no es muy diferente a la del gobierno nacional. Nosotros también estamos a favor de las universidades públicas. Solo queremos que se auditen los gastos, porque es lo que corresponde dado que la plata es del contribuyente y no nuestra”, adujo el ministro, insistiendo en una de las mentiras del Gobierno en este debate.“Si entre todos concluimos que las Universidades necesitan más plata, se debe proponer cómo se financia ese nuevo gasto, como lo indica la Ley de Administración Financiera y el propio Reglamento del Senado”, añadió.Y concluyó: