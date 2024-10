Arrieta adelantó su voto contra el veto: "Le pido perdón a los argentinos porque el dinero no está siendo bien administrado"

La legisladora que abandonó el bloque de(LLA) tras la polémica por la visita en las cárceles a los represores,y adelantódel veto del presidentea la ley de Financiamiento Universitario.“Este discurso no es apto para oídos sensibles”, advirtió la diputada Lourdes Arrieta, al comienzo de su intervención en el Congreso y hizo un repaso sobre la situación de los estudiantes universitarios que “estudian en el piso”, que utilizan “baños hacinados” o “ascensores que no andan”, o que tienen que “recorrer 300 kilómetros” para asistir a clases.En un mensaje crítico con el Gobierno, lamentó que el presupuesto se trate un “debate sin sentido” porque se piensa “tacañamente en si le doy más (o no) a la educación pública”. “Quiero reafirmar mi compromiso hacia todos los estudiantes. Les hablo a los chicos pobres que no pueden ir a la universidad y, como dicen algunos, la financian con el IVA de la polenta. Que sepan que, lanzó.“Le pido perdón a los argentinos porque el dinero no está siendo bien administrado.”, concluyó la legisladora del monobloque Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal (FCE).Poco antes de la sesión, Arrieta había confirmado el sentido de su voto en declaraciones públicas. “Ahora soy libre, puedo decidir por mí misma y votar como siento”, dijo la mendocina Arrieta. Fue muy crítica de sus excompañeros de bloque y sobre todo contra Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. “Estoy defraudada de la gente que rodea a Milei; sobre todo me siento decepcionada con Menem”, añadió, a El Destape Radio.