"¿Cuál es el plan, un ajuste al estilo Martínez de Hoz?": la dura crítica de Pichetto a Milei

El diputado de HCF, Miguel Pichetto, no se contuvo en su crítica al gobierno de Javier Milei, tras la reciente decisión de blindar el veto presidencial que bloquea el aumento del presupuesto para las universidades públicas. Con un tono apasionado, Pichetto advirtió a los libertarios sobre las consecuencias de sus acciones, afirmando: "Creen que ganan, pero en realidad pierden, inevitablemente pierden". Esta declaración resuena en un contexto donde la educación pública enfrenta un ataque frontal.

En su discurso, reprochó a los legisladores del gobierno por no haber logrado consolidar una mayoría parlamentaria en lo que ya es su noveno mes de gestión, señalando que esto es un reflejo de la crisis que enfrentan las derechas extremas a nivel global.Con un tono retótico, el diputado describió al gobierno como "un barco sin luces en el mar" y "un tren que no llega a ninguna estación", aseverando que se ha convertido en una "sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de bienestar del Estado argentino". Estas metáforas ilustran su percepción de que el actual modelo económico carece de dirección y claridad.Además, Pichetto instó a los funcionarios a explicar el plan económico del gobierno, cuestionando qué tipo de ajuste se busca implementar y sugiriendo que este se asemeja a políticas ya fallidas del pasado, como las de Martínez de Hoz. También advirtió sobre el impacto negativo que esta situación podría tener en la inversión extranjera, señalando que la falta de una mayoría parlamentaria sólida podría ahuyentar a los inversores. En un cierre contundente, concluyó que los libertarios están "perdiendo al electorado duro", incluidos sectores importantes como los jóvenes y jubilados, y enfatizó que este camino no es el adecuado para el país.