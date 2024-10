La Universidad de Cuyo declaró persona no grata a la diputada que acompañó el veto del Milei

El(UNCuyo) declaró “persona non grata” a los diputados que votaron a favor del veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario, entre los legisladores quedaron implicados los tres que representantes de Mendoza:todos pertenecientes a La Libertad Avanza (LLA).La diputada Llano incluso es profesora de la institución, en la carrera de Ciencia Política y Administración Pública, en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Esta mañana la legisladora brindó declaraciones en Radio Continental para fundamentar su posición: “En ningún momento se puso en cuestión el carácter público de la universidad., sino que debía darse en un ámbito paritario”, consideró.Y apuntó:“Este debate se gestó con la discusión del financiamiento de los gastos de funcionamiento de las universidades. Y”, apuntó la diputada.Al mismo tiempo, como también que funcione “en aras de la excelencia y al servicio exclusivo de los estudiantes”. Y remarcó que desde su espacio combatirán “la captura política de partidistas” de algunos ámbitos universitarios. “Mi propia cátedra sufrió el desembarco de funcionarios políticos”, sostuvo.Los siete legisladores mendocinos restantes que rechazaron el veto establecido por el Presidente de la Nación, Javier Milei, fueron Lisandro Nieri, Julio Cobos, Pamela Verasay (Unión Cívica Radical), Martín Aveiro, Liliana Paponet, Adolfo Bermejo (Unión por la Patria) y Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal).Desde sus redes sociales, el Partido Demócrata (PD) de Mendoza se expresó sobre el tema: “Manifestamos nuestro total repudio a la resolución del Consejo Superior de la UNCUYO mediante la cual declaran como persona no grata a Mercedes Llano, Diputada Nacional por el PD, entre otros Legisladores, por el hecho de expresar y responsablemente su posición sobre el financiamiento de Universidad Pública a través de su voto en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.Además, señalaron: “Dicha actitud no hace otra cosa que dejar en evidencia el accionar intolerante y autoritario del Consejo, predominantemente radical, producto de la partidización a la que se encuentra sometida la UNCUYO, pretendiendo aleccionar y acallar al que piensa distinto”. Y puntualizó que “castigar y sancionar a quienes piensan diferente demuestra una vocación autoritaria”.Por último, la organización política exhortó a las autoridades de la universidad a preservar la integridad de los legisladores nacionales. Y las responsabiliza “ante cualquier acto de incitación de violencia” hacia ellos. Por su parte, la diputada Llano sólo compartió en sus redes sociales la misiva del Partido Demócrata a modo de respuesta.