Petri envió un mensaje a Villarruel: "Escuchamos opiniones, pero quien conduce Defensa soy yo"

El ministro de Defensa, Luis Petri, potenció la interna con la Vicepresidenta Victoria Villarruel al reafirmar que es el encargado de tomar las decisiones de la cartera que conduce. "Escuchamos opiniones pero quien conduce Defensa soy yo", aclaró.“Es la vice. Ella preside el Senado y yo conduzco el Ministerio de Defensa”, remarcó el funcionario en declaraciones a La Nación +.No obstante, el dirigente reconoció la predisposición de Villarruel para tratar 327 ascensos de efectivos de las Fuerzas de Seguridad. “Hacía tres años que el Senado no trataba ascensos, tuvimos que propiciar el debate. Era grave para la verticalidad de las fuerzas”, subrayó.Además, celebró el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y destacó el papel del ex presidente Mauricio Macri: “Aporta la solución”, aseguró.“Es un Gobierno que tenía minorías parlamentarias, y el aporte sustantivo del PRO y de algunos radicales han hecho posible que estas avanzadas demagógicas y populistas que abrazan causas nobles para quebrar la caja sean detenidas en el Congreso”., sentenció.