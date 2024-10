Ricardo Quintela: "No creo que Cristina deba rebajarse a conducir el peronismo"

El gobernador de La Rioja y candidato a presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, Ricardo Quintela, afirmó que la exmandataria Cristina Kirchner “no debe rebajarse a conducir el PJ, cuando conduce un espacio mayor”.El mandatario provincial se enteró de la postulación de CFK a través de un mensaje de X del senador Eduardo "Wado" de Pedro. "Tiene una magnitud que excede al PJ", señaló el riojano.“Pensé que iba a convocar a gobernadores, intendentes, legisladores y gente de la CGT para que pudiéramos sentarnos en una suerte de plenario, para explicar. No ocurrió. La respeto muchísimo (a Cristina), la aprecio, tuvo una brillante historia argentina”, sostuvo.“No lo tenía previsto (a su postulación). De saberlo, me ponía a las órdenes de ella”., confesó.Quintela explicó por qué no atendió los llamados de Cristina Kirchner: "Cuando vi los mensajes de Mariano (asistente de la expresidente) era la 1 de la mañana y no le podía contestar, no es que le hice un desaire. Es más, yo pienso dejar pasar este fin de semana y el lunes voy a hablar por teléfono con ella para ver en qué momento nos podemos juntar".El dirigente rechazó a posibilidad de bajar su postulación. Respecto a la interna, subrayó: “No podemos insultarnos, descalificarnos. Hay que garantizar a los afiliados que, el que pierda, será contenido por el que gane”.Por otra parte, lamentó el panorama social que atraviesa el país. “La gente no puede vivir, no puede acceder a los servicios básicos, esa es la contradicción de estar discutiendo un proceso electoral que estaba lanzando", confesó.El riojano presentó este jueves la lista Federalismo y Justicia ante la junta electoral del PJ para pelear por la presidencia a nivel nacional del espacio el 17 de noviembre próximo.