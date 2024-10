Máximo Kirchner: Tenemos que construir el camino de salida del Gobierno de Milei

En un acto realizado en Lanús, el presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, se pronunció a favor del lanzamiento de Cristina Kirchner para la pelea por la titularidad del PJ Nacional y destacó la importancia de la unidad política para enfrentar al gobierno de Javier Milei.“Creo que. Siente una gran responsabilidad y siente que tiene que dar la pelea para construir colectivamente una salida a esta realidad que tanto le duele a nuestro pueblo a lo largo y a lo ancho de la Patria", expresó el diputado nacional, y agregó: "Tenemos que construir el camino de salida del Gobierno de Milei”.En ese sentido, Máximo Kirchner remarcó la necesidad de fortalecer la unidad del espacio político que comenzó en 2019 y aseguró que debe tener un objetivo claro: “Quienes estamos acá hemos hecho todo para alcanzar la unidad a partir de 2019. Esa búsqueda de unidad tiene que tener un norte, un destino cierto que se pueda desarrollar”.También se refirió a la importancia de contar con una unidad consistente, no solo en números, sino también en su solidez frente a los desafíos del momento: “Necesitamos mayorías que después no se desintegren al primer cimbronazo o ante los aprietes. La unidad del frente nacional es necesaria, pero tenemos que entender que la consistencia de esa unidad en estos tiempos de liquidez es necesaria, de lo contrario volveremos a generar una nueva frustración en nuestro pueblo”.“Si no pudimos rechazar el veto del presidente a la hora de defender el presupuesto universitario o a los jubilados y jubiladas es porque aún no tenemos la cantidad de diputados y diputadas que nos permita hacerlo.”, señaló.Por último, hizo un llamado a no perderse en discusiones sobre candidaturas para las elecciones de 2025, especialmente en un contexto en el que seis de cada diez personas en la provincia de Buenos Aires viven en la pobreza: “. En todo caso no le gustarán los nombres, pero los que están en diputados han votado sin desteñirse. Alguno querrá cambiar algún nombre pero esa es otra discusión".“Lo que se viene va a ser durísimo pero si encima nos alejamos y nos pelamos va a ser mucho más difícil todavía. Debemos dar una demostración no solo de militancia política sino de ser buena gente. Tenemos que animarnos a transformarnos a nosotros mismos y revisar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal”, sostuvo, y enfatizó: “Frente al individualismo que impulsan las políticas del Gobierno que agreden a la gente, tenemos que construir mayor comunidad”.