Lali y Susana hablaron de sus diferentes miradas políticas: "No hay ninguna grieta entre nosotras"

pasó el domingo por el living dey ambas aprovecharon para aclarar que a pesar de sus diferencias políticas ninguna "grieta" las divide.Nunca. Yo un día le pregunté ‘¿por qué?’ y ella me dio su explicación. ‘Ok, bárbaro’, le contesté”, aseguró Susana sobre su relación con la artista que recientemente sacó "Fanático" un tema que tiene varios mensajes sobre las criticas y el odio de Javier Milei hacia ella. Y es que la conductora apoya el Gobierno libertario.Al respecto, Lali señaló: “Como corresponde.. A mí me parece bien.Ni obligarte a hacerte sentir que lo tuyo está mal y lo mío está bien”, reflexionó.“A mí a medida de que van pasando los años, cumplí 33 años, te va importando cada vez más. Yo tengo sobrinos, amigos que están por ser padres y me interesa mucho”, aseveró la artista.“Te interesa el futuro”, se sumó Susana a sus palabras, mientras que Lali insistió: “Es una época jodida para hablar de política. Creen que porque decís esto, pensás aquello, pero yo pienso que hay que hablar igual”, manifestó.En ese sentido, la diva de la televisión señaló:“Por supuesto. Con educación.”, afirmó.“Cuando no está en la naturaleza de uno, te sentís un poco fuera de época. Creo que lo interesante de los seres humanos es avanzar, crecer y que todo eso que era tan cruel en otras épocas, empiece a dejar de serlo., siguió la actriz. “Los golpes y esas cosas”, agregó la anfitriona.En ese sentido, Lali apuntó:“Yocon altura y con amor. En mi caso, es a través de la música”. , resaltó la intérprete, quien presentó en vivo su último tema.