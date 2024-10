Cristina Kirchner y Quintela oficializaron candidaturas al PJ: habrá reunión para definir si hay interna

Gracias, compañera @CFKArgentina, por el afectuoso recibimiento que nos diste a mi esposa @SorianoEliana, a nuestra hija Giuliana y a mí. Fue un momento muy especial que compartimos juntos.#PrimeroLaPatria ✌️ pic.twitter.com/ZzEX29tzWA — Julio Pereyra (@PereyraJulio) October 14, 2024

Gracias a todos lo compañeros y compañeras de cada rincón del país que siguen impulsando este proyecto de ofrecer una alternativa para conducir nuestro partido.



Si sentís el Peronismo y te duele este presente y soñas con la oportunidad de que el partido se vuelva a abrir a la… pic.twitter.com/JRM2yT68hK — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) October 15, 2024

La ex presidentay el gobernador de La Rioja,, comenzaron las formalidades para oficializar sus candidaturas a presidente del Partido Justicialista, ambos con la lista 2, tradicional del peronismo.A través de sus apoderados Anabel Fernández Sagasti, Tere García y Gustavo Arrieta, Cristina presentó los avales para formalizar su lista para el que reservó el nombre, el color celeste y blanco, y el número de lista 2. La expresidenta contó con los avales de los PJ de los distritos de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, CABA, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca y San Juan. Por sus oficinas en el Instituto Patria pasaron este lunes el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, junto a Aníbal Fernández para saludarla. También se lo vio al diputado Julio Pereyra, ex intendente de Ituzaingó.Mientras que Quintela pidió para su lista la denominación, los colores celeste, blanco y rojo -que distingue al federalismo- y también la lista 2. La presentación ante la junta electoral del PJ la realizaron los apoderados Jorge Yoma, Leandro Busatto y Daniel Llermanos que cumplieron con esta formalidad. Resta otra formalidad que es la inscripción con los 80 mil avales dividos en ocho provincias y la firma de cinco presidentes de PJ de diferentes distritos. Por ahora, cuenta con las firmas de La Rioja, San Luis, Misiones y Salta. El quinto, se especulaba, saldría de Mendoza, Entre Ríos o Tucumán. Este martes, Quintela llegaría a Buenos Aires para mantener reuniones y cerrar las conversaciones.Ambos postulantes mantendrán finalmente un encuentro el jueves, viernes o sábado, todavía está a convenir. Justamente, ese mismo sábado 19 operará el cierre de listas para las internas convocadas para el 17 de noviembre. A menos que alcancen un acuerdo, lo que no se cree que sucederá, todo se encamina a que la nueva conducción del justicialismo la definirán los 3,2 millones de afiliados en las urnas, algo que no registra muchos antecedentes.Según consignó El Destape, Quintela comentó el viernes que había visto muy tarde dos llamadas perdidas de Mariano, el secretario de Cristina, y que este lunes le respondería. Finalmente, le envió un mensaje al secretario para consultar si podría reunirse con ella jueves, viernes o sábado y desde el lado de CFK explicaron que no tendría problema en recibirlo en esos días.y las novedades suelen darse a último momento. Hasta tanto, cada parte avanzará con la inscripción y la suma de apoyos.