En el marco de las masivas tomas de estudiantes a universidades en todo el país, docentes realizan un paro por 96 horas en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Desde el martes hasta el viernes no habrá actividades en reclamo por un aumento salarial y en rechazo a la última propuesta del Gobierno.Según informaron desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Colegio Nacional de Buenos Aires a la Agencia Noticias Argentinas, se realizarán clases públicas durante el miércoles 16 y viernes 18 de octubre. En un comunicado expresaron que "los salarios de pobreza que el Gobierno pretende imponer" y remarcaron que "nuestra lucha salarial no puede seguir esperando".Los estudiantes de numerosas universidades realizaron asambleas para reorganizar sus reclamos luego de la ratificación de la Cámara de Diputados del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y determinaron reanudar las tomas en diferentes facultades.A su vez, los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cortaron este lunes dos carriles de la Avenida Córdoba, frente a la Plaza Houssay, para dictar clases públicas, mientras que el Frente Sindical de Universidades, que agrupa a todos los gremios docentes y no docentes del país, convocó el jueves a un nuevo paro nacional para el 17 de octubre y una semana de lucha a partir del 21 de este mes.