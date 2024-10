Milei volvió a hablar sobre Aerolíneas Argentinas: Si no se puede privatizar, se la vamos a dar a los empleados

El presidente de la Nación,, reiteró su compromiso con la privatización de Aerolíneas Argentinas y aseguró que, si no se logra concretar la venta está dispuesto a entregarla a sus empleados.“La estamos proponiendo privatizar, y”, afirmó el Presidente sobre la situación de la aerolínea de bandera y señaló:“Cuando nosotros llegamos, solo el 10% quería que la privaticemos y empezamos con el plan de racionalización, no teníamos otra alternativa”.Consultado sobre si ya se había ofrecido formalmente la empresa a los empleados, Milei sostuvo: “Sí, claro. El problema es que no la quieren”. A pesar de este rechazo, el mandatario insistió en que la decisión está tomada y que, de no avanzar la privatización, “se la vamos a dar a los empleados igual”.Los dichos del Presidente se dieron durante una entrevista en el canal LN+ en el que Milei recordó su “programa de privatizaciones” que intento lanzar a través de la Ley de Bases, aunque tuvo resistencia en el Congreso. “Nosotros mandamos todo un programa de privatizaciones. Eran cerca de 50 empresas”. "y algunas de ellas ni siquiera fueron incluidas plenamente en lo aprobado", indicó.En ese sentido, mencionó que una de las empresas estatales era Aerolíneas Argentinas. Al respecto, voloró sobre su gestión:No solo eso, sino que además se logró equilibrar las cuentas de Aerolíneas”.En relación con los avances en las negociaciones para una posible privatización, Milei explicó que hay “”. Según explicó, las reuniones con empresas del sector aéreo ya han comenzado y la posibilidad de que alguna de ellas adquiera la totalidad de Aerolíneas Argentinas es real: “Hubo reuniones con líneas aéreas”, señaló.“Nosotros pusimos las cuentas en orden, y cuando venga el próximo, ¿qué hacemos? ¿De vuelta volvemos a hacer populismo con las empresas del Estado?”, preguntó de manera retórica y pidió:“”.Finalmente, al ser consultado sobre cuándo se definirá el futuro de Aerolíneas Argentinas,. “Ahora estamos mandando esta ley. Si no pasa, bueno, se la entregaremos a los empleados”, concluyó.