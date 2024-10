Causa de violencia de género: se filtraron nuevos chats entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández

le entregó a la Justicia federal una copia certificada de los mensajes contenidos en su teléfono celular, con información que incluiría una transcripción de sus chats, pero no todos los datos del dispositivo, en el marco de la denuncia por violencia de género contra su expareja, el expresidente Alberto Fernández.dice uno de los mensajes.El fiscal Ramiro González, había impulsado un acuerdo de cooperación con la justicia española para que la ex primera dama hiciera entrega la semana pasada, de los datos contenidos en su teléfono, algo que Yañez no concretó hasta que le solicitó al fiscal González desde Madrid, el miércoles por la tarde, “garantías expresas” de que solo se revisarían sus conversaciones con Alberto al señalar que además de su intimidad hay otras cuestiones en juego, algunas de ellas relativas a cuestiones de “seguridad”. Por ejemplo, entre sus contactos se encuentra el teléfono del presidente estadounidense Joe Biden.En la copia certificada de los chats se ve una conversación data de agosto de este año, mes en el que surgió la denuncia contra el exmandatario. "Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María (ex secretaría presidencial). Las tienen. Esto es grave”, le dice el expresidente y agrega: “Ahora aparecieron tus diálogos.”.“Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude.”, respondió Yáñez en la conversación que fue revelada en el programa Somos Buenos de TN.Además de la denuncia por violencia de género, el expresidente también afronta una demanda por la cuota alimentaria que la ex primera dama impulsó por Francisco, el hijo en común entre ambos. Dos semanas atrás, ambas partes se habían reunido de manera virtual, pero no llegaron a un acuerdo.La audiencia se llevará a cabo este miércoles. Por esta acción, actualmente rige una medida cautelar que dispone que se abone el 30% de la jubilación de privilegio del exmandatario.La abogada que representa a Yáñez,, solicitará a la Justicia un monto mayor que abarque el costo del alquiler del departamento en el que la ex primera dama vive en Madrid, la cuota escolar y otros gastos que superarían ese porcentaje, según la detalló la agencia Noticias Argentinas.