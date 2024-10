Manuel Adorni criticó nuevamente a Lali Espósito: Es un estilo de música que yo aborrezco

El vocero presidencial,, afirmó esta mañana que "aborrece" el estilo musical de Lali Espósito y volvió a criticarla, en línea con el presidente Javier Milei, por supuestamente recibir fondos del Estado.”, quizó chicanear Adorni, en la entrevista que mantuvo alrededor de una hora con la conductora y pareja de Milei,al ser consultado por el último lanzamiento de la cantante "Fanático", donde hay fuertes referencias al mandatario.Adorni también criticó que Lali Espósito no se haya referido a la causa que enfrenta el expresidente Alberto Fernández por violenci de género tras la denuncia de su expareja Fabiola Yáñez. “También, si tenés alguna especie de preferencia para mostrar algún caso de violencia de género o de posible violencia de género y no mostrás otros, también está bueno mostrarlo y nadie se tiene que sentir ofendido”, apuntó el vocero con cargo de ministro.”, opinó sobre las composiciones de la cantante, aunque admitió que Lali es una artista de “primera línea” con “millones de fanáticos” y que “puede tener sus propias opiniones”. Instó a “bajar un poco el dramatismo”.“Que cada uno sea libre., como a ella no le debe preocupar en lo más mínimo lo que hago yo”, concluyó sobre el tema.Frente a los rumores sobre una posible candidatura en las elecciones legislativas de 2025, el vocero aseguró que si el presidente Javier Milei se lo solicita, estaría dispuesto a ocupar un cargo político. “Si me lo pide el presidente, yo estoy para empujar su agenda.Gobierno; lo que no quita que, en este empuje de la agenda del presidente, él pueda considerar que puedo servirle más en otro lugar”, remarcó.El vocero remarcó de todas formas que no se siente “político” ni quiere serlo. Adorni estaba a cargo de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno y, si bien tenía rango de secretario, dependía en el diseño administrativo de la Secretaría General. Desde el ascenso, con estatus de ministro, el funcionario asiste al jefe de Estado, en coordinación con Karina Milei.Ante la consulta de “Yuyito” respecto a qué cargo podría ocupar, respondió: “Él (Javier Milei) sabe que todo lo que me proponga yo me voy a sentar a conversarlo y”.