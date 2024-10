"Siempre quiso fama": Adorni le contó a la virtual primera dama que estuvo por entrar a Gran Hermano

El vocero presidencial Manuel Adorni compartió una anécdota de su vida en en el programa de Yuyito González que nos remite a principios de siglo. “Al casting del primer Gran Hermano yo me anoté, año 2000. No tenía nada para hacer, tenía 18 años, era un inconsciente total. En la segunda instancia abandoné porque me di cuenta de que era un delirio. No sé qué quería”, aseguró.

“No me siento político, ni quiero serlo, estoy feliz donde estoy defendiendo al presidente donde lo hago", aseguró Adorni, quien luego repasó su trayectoria y destacó su gusto por la docencia. “No soy periodista, siempre fui analista económico. Encontré mi lugar en los medios de comunicación”, aseguró el vocero, cuya figura es una de las que se habla para encabezar la lista de legisladores por CABA el año que viene.

Durante la entrevista, Adorni también reflexionó sobre su relación con Milei, recordando cómo se conocieron hace 12 años en un canal de televisión. Afirmó que aunque no se considera político, está feliz defendiendo las ideas por las que ha luchado y señaló su trayectoria como analista económico, encontrando su lugar en los medios de comunicación.