Caputo en IDEA: imitó insultos de Milei, pero no dio definiciones y decepcionó a los empresarios

El ministro de Economía,, disertó el miércoles en el coloquio IDEA, con un estilo similar al de Javier Milei, admitió que no hay fecha de salida del cepo y no pudo brindar muchas más definiciones."La salida del cepo no es una fecha. Son condiciones.. Poner fecha sería sonso, sería tener un nivel de arrogancia que no tenemos", afirmó Caputo ante los empresarios que se reunieron en Mar del Plata en el primer día de la 60° edición del Coloquio de IDEA.En ese sentido, el ministro remarcó: "No estamos apurados, sí tenemos clarísimo cuáles tienen que ser las condiciones. No nos apuramos, no nos corre el tiempo porque nosotros diseñamos un programa super robusto.Porque a medida que pasa el tiempo más queda atrás la pésima política monetaria del gobierno anterior".Luego explicó qué se necesita para salir del cepo. "Estamos en el mejor momento luego de diez meses. La brecha está en 15%, la inflación mayorista en 2%. la minorista en 3%, la economía empieza a recuperarse. Estamos mejor de cómo llegamos.", insistió.Y remarcó, en línea con el discurso del Presidente, que "la Argentina no se puede dar el lujo de perder la estabilidad fiscal". ", que son los verdaderos protagonistas. Veo que está pasando", aseguró ante un círculo rojo que lo escuchó a la espera de mejores expectativas en medio de la reseción, aunque los empresarios sólo terminaron decepcionados porque no tuvo definiciones concretas sobre el rumbo del plan económico.Y cuestionó: ""."Se logró superávit fiscal en un mes y terminar con los pasivos remunerados en siete. Se logró sin romper contratos, sin hacer plan bonex, sin ayuda externa. Se hizo todo esto sin olvidar a los más vulnerables", enumeró."Estamos en un país que por decisión política tiene equilibrio fiscal, superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente, energético y, sobre todo, tiene un presidente que garantiza que no se va a mover de ese rumbo. Que mayor certeza les podemos dar a ustedes como empresarios que eso", afirmó Caputo.Y aprovechó para apuntar contra la oposición al considerar:No hay forma de que vuelvan por las buenas. Su única opción es torpedear, tirarte abajo". "Esto ofrece una gran oportunidad. Porque. No le importa nada las encuestas. Es excelente que así sea", explicó.QUÉ DIJO SOBRE EL CONFLICTO CON LAS UNIVERSIDADESEl ministro de Economía decidió encacillar el reclamo de mayor presupuesto y mejoras salariales de las universidades nacionales en un combate político opositor:"", acusó Caputo.Lo único que nosotros decimos es que algo de sentido común. La plata no es nuestra, es de ustedes. Entonces, hay que auditarlo. Además sabemos que se la afanan", lanzó y remarcó: "Lo único que pedimos es sentido común. Esa ley (de financiamiento universitario). Porque nunca nos presentaron la forma de financiarlo y además porque no se dejan auditar", afirmó con el mismo discurso que sostiene el Gobierno nacional que en realidad es el responsable de garantizar esas auditorías.