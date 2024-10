Sergio Berni: "No voy a ir al acto de Berisso porque no estoy de acuerdo"

En medio de la interna del Patido Justicialista de cara a las elecciones entre, el senador provincialseñaló que "no se puede tener la irresponsabilidad de empujar" al gobernador"amparados en ambiciones personales" y adelantó queorganizado por mandatario bonaerense por el Día de la Lealtad Peronista.No se puede tener la irresponsabilidad de empujar al gobernador amparados en ambiciones personales"cuestionó el exministro de Seguridad bonaerense y consideró: "Yo creo que Axel es lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que tiene que hacer. Y que no tengo ninguna duda de qué es lo que va a hacer"."Me parece que no se puede construir del enojo. Me parece que hay que construir con una mirada amplia, con el corazón abierto y por sobre todas las cosas sin mezquindades", apuntó Berni. En ese sentido, consideró en declaraciones a Net TV que "cuando tenemos un presidente que denosta y que ataca permanentemente la provincia de Buenos Aires".Especificamente sobre la interna del PJ, si bien no criticó a Quintela optó por respaldar a CFK al considerar que "en situaciones como las de hoy, donde el oficialismo no es peronista,"."Ya hemos visto durante el gobierno de Macri y de Vidal cómo aquellos que tienen cargos ejecutivos ceden a las presiones y los condicionamientos de los gobiernos centrales., dejarse presionar, y necesitamos una voz fuerte que se plante y que muestre otro camino para el peronismo y para el país en su conjunto", subrayó Berni.Y remarcó: ". Y que si hay alguien que nunca la van a condicionar ni nunca la van a presionar es Cristina., es la persona más valiente y con más coraje que tiene el peronismo". "No tengo duda de la experiencia que tiene Cristina, pero por sobre todas las cosas no tengo duda de la lealtad que tiene Cristina", apuntó."Con aciertos y con errores, nunca tomó una sola medida en contra de los intereses del país, en contra de los intereses de nuestra clase media y mucho menos de los trabajadores", concluyó.