Kicillof celebró el Día de la Lealtad: "Recordamos la gesta histórica que nos enseñó que la lealtad es con el pueblo"

El gobernador bonaerense celebró desde Berisso el Día de la Lealtad peronista y desde allí acusó al gobierno nacional de "ajustar un 30% el presupuesto total de la Argentina". "Este desastre de Milei no dura para siempre", remarcó."Este jueves nos encontramos para recordar la gesta histórica que nos enseñó que la lealtad es con el pueblo y la Patria no se vende", expresó Kicillof ante la multitud que se congresó en la ciudad bonaerense.Y clamó: "Si alguno piensa que vinimos acá solo para recordar el pasado, se equivoca. Estamos acá fundamentalmente para escribir el futuro"."En este Siglo XXI fueron Néstor y Cristina los que le devolvieron al peronismo su fuerza transformadora y se hizo, como siempre, dándole protagonismo a las masas populares y se hizo llevando en alto nuestros principios y demostrando como hoy que si la libertad en algun momento avanza, es solo cuando va de la mano de la igualdad y la justicia social", puntualizó y reafirmó: "Sin justicia social, la única libertad que avanza es la de los ricos, los privilegiados y los millonarios".En este marco, acusó al Gobierno nacional de "ajustar un 30% el presupuesto total de la Argentina" y de "saquear recursos naturales"."Milei ajustó 30% del presupuesto total de la Argentina. Un 36% a jubilados y jubiladas; 23% a la obra pública; 8% a las provincias y un 14% son tarifazos y la plata que se ahorra. Hay que definir de nuevo casta. Basta de mentir, la casta no es el pueblo. Se están forrando los dolares que entran del blanqueo y del colchón a la timba financiera", lanzó el gobernador, y remató: "Si queres perjudicar a la casta fijate en la Casa Rosada".También apuntó contra la decisión del Presidente de vetar la ley de Financiamiento Universitario y manifestó: "Quieren privar de las posibilidades a millones de argentinos que necesitan un Estado presente para desarrollar su vida"."La gratuidad existe porque nació acá en el kilómetro 0 y en el 49 la proclamó Perón . Imagino a un garca como le duele que los pibes y pibas tengan iguales derechos", sostuvo.Por último, dijo: "Para que escuche Milei: La dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia, la solidaridad no es una transacción, la libertad solo es posible con justicia social, la vida no es un mercado y la patria no se vende. Compañeros y compañeras, a mi me sonaba de algún lado, asique lo voy a decir hoy para que entiendan como es ¡Viva Perón carajo!".