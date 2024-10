Kicillof llamó a la oposición a convertirse en "alternativa", elogió a Cristina y descartó "internas"

En el marco de los festejos por el Día de la Lealtad, el gobernador Axel Kicillof llamó a la oposición a convertirse en "alternativa", elogió a Cristina Kirchner y descartó "internas"."No alcanza con que seamos oposición. Tenemos que ser alternativa y futuro. Quiero colaborar con la construcción de una alternativa superadora", planteó el mandatario bonaerense desde la ciudad de Berisso, y agregó: "La única pelea que me interesa es contra la política de Milei"."Convocando a todos queremos empezar a construir una nueva esperanza colectiva. El peronismo sufrió una gran derrota y está en un momento de reflexión y debate. Como dice Cristina en su documento: acá no sobra nadie. En la discusión todas y todos somos iguales. Como decía Néstor, con la verdad relativa de cada uno vamos a construir una síntesis superadora", remarcó.En ese sentido, manifestó: "Es una época en la que hay que estar con brazos abiertos, tenemos que escuchar a los que están siendo dañados, los chicos y chicas, los universitarios, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores. Escuchemos, seamos modestos. No estamos para dar clases, sino para entender y nosotros para representar desde cerca, con el corazón abierto y con generosidad""A la derecha, le conviene nuestra división, nuestra fragmentación. Les conviene dañar este escudo llamado peronismo. Mi opinión sobre las cosas que se estuvieron discutiendo: unidad, unidad, unidad", señaló."Los mejores días siempre fueron peronistas, los días más felices fueron con Cristina. Los días mejores que se vienen tienen que estar en el futuro. Falta mucho y no es momento de candidaturas. Ese futuro mejor lo vamos a hacer con el ejemplo de Perón, Evita, Néstor y Cristina", manifestó.