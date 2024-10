En medio de la interna con Cristina Kirchner, Ricardo Quintela pidió cuidar a Axel Kicillof: Es la única alternativa

El gobernador de La Rioja,, volvió a ratificar este sábado que competirá conpara presidir el partido, y si bien pidió “bajar los decibeles” de la interna, pidió “cuidar y proteger” añ gobernador bonaerensePor eso hay que protegerlo. Por eso le pedí que no se metiera para que no se genere ningún tipo de suspicacia", remarcó el gobernador sobre su par bonaerense y destacó: "La verdad es que está teniendo un rol importantísimo ybasada en ideas, en propuestas y con un cambio de métodos, procedimientos”.En diálogo con Radio Mitre, Quintela señaló: “, por lo que hay que modificar muchas cosas; entre ellas, conductas, métodos, formas, actitudes, gestos, sistemas de comunicación con nuestra gente, lenguaje. Inclusive hay un cansancio de cierta dirigencia, en la cual me incluyo aunque puedo ser un poco más nuevo”.Ayer, la expresidenta lanzó un mensaje que se entendió como una crítica a Kicillof durante una reunión en la sede de SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, quien fue elegido por la expresidente como uno de los candidatos a vicepresidente al PJ Nacional. “, lanzó CFK, en referencia a quien firmó la sentencia de muerte de Jesús y luego se lavó las manos para dar una señal de que no tenía responsabilidad.Sobre la interna del PJ, Quintela aseguró que “es imprescindible bajar un poco los tonos” porque se requiere generar un espacio para “fortalecer el peronismo” y “construir consenso” con otras fuerzas políticas y sociales. En ese sentido, llamó a organizar el partido de forma tal que “todos los compañeros” se sientan “contenidos”.Para el mandatario de La Rioja, con la llegada de Javier Milei, se terminó un “método de hacer política” y que la sociedad “no mira para atrás”. “Yo mismo me considero una transición en caso de que el afiliado me dé la posibilidad de conducir.y actitudes diferentes para que puedan constituir un proyecto mucho mayor que supere los límites del movimiento nacional justicialista”, consideró.“Estamos tratando de armar una propuesta que tenga cuatro o cinco personas conocidas, de los viejos, y el resto gente nueva, l. Y que se empiecen a conocer, a sentir, voces distintas, más provincianas, que puedan transmitir lo que está sintiendo la gente de las distintas provincias. Los últimos cuatro presidentes fueron todos de Capital”, precisó.