El Gobierno minimizó el reclamo universitario y las tomas: "No son significativas"

El jefe de Gabinete,, le quitó importancia al conflicto universitario y aseguró que las tomas tienen la intención de “desestabilizar” la gestión del presidente Javier Milei. "Puede ser que hayan crecido en algunos casos, pero las universidades siguen funcionando", remarcó sobre las medidas de reclamo.“Lo que usted señala como manifestaciones y clases crecientes en las calles no es así, no es creciente. He visto en varias universidades a los alumnos oponerse a estas medidas de algunos sectores politizados estudiantiles”, opinó en declaraciones radiales donde remarcó que para el Gobierno, la situación no es una “preocupación”.En esa línea, el jefe de los ministros señaló que en comparación con el volumen total de facultades públicas, las tomas no son “significativas”.Entonces, no hagamos una cuestión que no existe”, lanzó.Después de que se concretara el paro de 24 horas el jueves, la toma de universidades persiste en al menos seis universidades de todo el país. Mientras que otros establecimientos levantaron la medida, pero continuarán los reclamos el próximo lunes y martes con paros nacionales. “”, aseguró Francos con respecto a los reclamos iniciados por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que había sido sancionada por el Congreso de la Nación.Sobre los salarios docentes, aseguró que van a incrementarse “de la misma manera” que las remuneraciones del resto de los empleados públicos, a menos que las instituciones encuentren una forma de abonarlos con “recursos propios”. “Lo que tendría que verse es en qué gastan las universidades”, apuntó en línea con la idea que sostiene el Gobierno de que las universidades no quieren ser auditadas, cuando esto en realidad sí sucede.En línea con la comparación que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del conflicto universitario con las revueltas ocurridas en Chile, Francos apuntó: “Hemos visto en las últimas semanas un mínimo grupo en la toma de las universidades. Hay un gran movimiento que no acepta la toma de las universidades, no aceptan ser rehenes.”.“Estamos atentos a este tema. Es una minoría y no lo vemos grave, pero sí vemos la intención.”, concluyó.